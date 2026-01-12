BIST 12.255
Karaciğer yetmezliği tedavisi gören Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'ın, hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken 50 yaşındaki oyuncu için acil karaciğer nakli gerektiği belirtildi.

Ekranların unutulmaz yapımlarından Geniş Aile dizisiyle şöhreti yakalayan Ufuk Özkan'ın, geçen ay Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve ünlü oyuncunun hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

Sağlık durumu iyi olduğu söylenen 50 yaşındaki Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı.

YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşadığı karaciğer rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Ufuk Özkan'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

50 yaşındaki Özkan için en kısa sürede karaciğer nakli yapılması gerektiği belirtildi. 

SÜREÇ BOYUNCA KİLO VERMİŞTİ

Daha önce uzun bir tedavi süreci geçiren Özkan,  ciddi kilo kaybı yaşamıştı.

Yaşadığı bu zorlu süreçlerin ardından Özkan’ın psikolojik olarak yıprandığı öne sürülmüştü. 

