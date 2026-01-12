BIST 12.255
DMM’den “elden yardım” uyarısı: İmza karşılığı maddi destek iddiaları dolandırıcılık

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişiler tarafından vatandaşlara imza karşılığında elden maddi destek verildiği yönündeki iddiaların dolandırıcılık girişimi olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında da yer alan, kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlara imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddialarının dolandırıcılık girişimi olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır. Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmi sistemler üzerinden yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur.

