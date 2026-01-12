BIST 12.255
AFAD duyurdu! Malatya’da korkutan deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.43’te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre Malatya’da saat 20.43’te merkez Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 7,16 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk bilgilere göre herhangi bir binada hasar veya olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

