Trabzonspor Başakşehir maçı (CANLI İZLE)

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Ev sahibi ekip ilk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı. Başakşehir ise ilk 4 hafta itibarıyla ligde gol atamadı

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Ligin dört hafta sonunda bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle beş puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

İlk 4 haftada ve Erzurumspor ile oynanan hazırlık maçında yapılan eksikleri gidermek için milli arada yoğun şekilde çalışan bordo-mavililer, Başakşehir'i yenerek yeni bir sayfa açma adına tüm hazırlıklarını yapmış durumda.

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR

(MAÇIN CANLI SKORU BURADA OLACAK)

MÜCADELENİN 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Vitor Hugo, Edgar Le, Pereira, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe



Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba

10 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Karadeniz devi ligde 10 maçtır Başakşehir'i yenemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-15 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo- mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

EVİNDE ÖNDE

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.