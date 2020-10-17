Trabzonspor Başakşehir maçı (CANLI İZLE)
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Ev sahibi ekip ilk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı. Başakşehir ise ilk 4 hafta itibarıyla ligde gol atamadıAbone ol
Ligin dört hafta sonunda bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle beş puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.
İlk 4 haftada ve Erzurumspor ile oynanan hazırlık maçında yapılan eksikleri gidermek için milli arada yoğun şekilde çalışan bordo-mavililer, Başakşehir'i yenerek yeni bir sayfa açma adına tüm hazırlıklarını yapmış durumda.
TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR
(MAÇIN CANLI SKORU BURADA OLACAK)
MÜCADELENİN 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Vitor Hugo, Edgar Le, Pereira, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe
Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba
10 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Karadeniz devi ligde 10 maçtır Başakşehir'i yenemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-15 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo- mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.
EVİNDE ÖNDE
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.