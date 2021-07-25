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Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 133'e çıktı

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 133'e çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 133'e yükseldi.

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Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 10 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 10 kişi arasında Japonya dışından gelen iki sporcu da yer aldı.

Sporcuların birinin Tokyo'daki olimpiyat semtinde barındığı kaydedildi.

Kovid-19'a yakalananlar arasında 6 resmi yetkili, bir sözleşmeli çalışan ve bir basın mensubu da bulunuyor.

Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 133'e çıktı.

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