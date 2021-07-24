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Şanlıurfa'da para alamayınca babasını, annesini ve kardeşini kurşuna dizdi

Şanlıurfa'da para alamayınca babasını, annesini ve kardeşini kurşuna dizdi

ŞANLIURFA'da M.H.B. (26), kendisine para vermeyen babasıyla, kavgayı ayırmak isteyen anne ve ağabeyini tabancayla vurarak yaraladı. Şüpheli olaydan sonra kayıplara karıştı.

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Şanlıurfa'da, 26 yaşındaki Mehmet Hamdi B., kendisine para vermeyen babası İbrahim B. (64)  ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmak isteyen anne ve kardeşiyle beraber babasını da tabancayla vurarak yaraladı. Mehmet Hamdi B., olaydan sonra kaçtı. Mehmet Hamdi B. olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinde kaçan Mehmet Hamdi B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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