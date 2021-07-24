MSB acı haberi duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimiz şehit düştü

Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 2 asker şehit düştü, 2 asker de yaralandı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit düştüğünü duyurdu. 2 askerin de yaralı olduğu bilgisi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

Saldırıyı gerçekleştiren hainlere karşılık verildiğini belirten Bakanlık, terör mevzilerine cezalandırma atışlarının sürdüğünü belirtti.

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