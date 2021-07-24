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Belgeler 50 sayfayı aştı Vatikan'dan mal varlığı açıklaması

Belgeler 50 sayfayı aştı Vatikan'dan mal varlığı açıklaması

Vatikan, bugüne kadarki en ayrıntılı finansal açıklamalarından birini gerçekleştirdi. 50 sayfayı aşan belgelerde Vatikan'ın, 5 binden fazla mülke sahip olduğu görüldü.

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Hristiyan Katolik dünyasının merkezi Vatikan, tarihinde ilk kez sahip olduğu mülklerini açıkladı. 50 sayfayı aşan belgelerde, Vatikan'ın İtalya'da 4 bin 51 ve yurtdışında yaklaşık bin 120 mülkü olduğunu gösterdi.

Mülklerin yüzde 40'ı okul, manastır ve hastane
İtalya'daki mülklerinin yaklaşık 14'ünün piyasa değerinde kiraya verildiği, diğerlerinin ise Kilise çalışanlarına indirimli fiyatlardan kiralandığı belirtildi. Mülklerin yüzde 40'ı ise okul, manastır ve hastane gibi kurumsal yapılardan oluşuyor.

Belgeler, Londra, Cenevre, Lozan ve Paris'in lüks bölgelerinde yatırım olarak mülklere sahip olduğunu ortaya koydu.

10 kişiye usulsüzlükten salı günü yargılama
Zimmete para geçirme, kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlamaların yöneltildiği, aralarında önde gelen bir kardinalin de yer aldığı satın almayla ilgili 10 kişinin yargılanmasına Salı günü başlanacak.

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