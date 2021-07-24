Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 1 hafta önceki temaslara dayanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaparak, son günlerde artan koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekti.

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1 Temmuz'dan itibaren koronavirüs tedbirlerinde normalleşmeye giden Türkiye'de vaka sayılarında son günlerde artış yaşanmaya başladı. Son olarak 24 Temmuz 2021'de paylaşılan tabloda 12.381 vaka sayısına ulaşılırken, vefat sayısı ise 58 olarak belirlendi.

Bakan Koca art arda tweet'ler attı

Artan vaka sayılarına dikkat çekmek isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan art arda açıklamalarda bulundu.

İlk gönderisinde "Bugünkü vaka sayısı 12.381. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." diyen Koca, bir süre sonra ikinci bir paylaşımda daha bulundu.

"Yeni vakalar, 1 hafta önceki temaslara dayanıyor"

Aşı ve tedbirlere tekrar önem vermemiz gerektiğine değinen Koca şunları söyledi:

"BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 12.381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. AŞI VE TEDBİRLE YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM."