THY'den Ramazan ayına özel yolculara iftarlık ikramı

Türk Hava Yolları (THY), ramazan ayında iftar saatine denk gelen tüm uçuşlarında misafirlerine özel olarak hazırlanan iftarlıkları sunacak.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, uçuş süresi ve kabin sınıfına göre planlanan bu ikramlar, ramazan ayının ruhunu yansıtan seçkin sunumlarla Türk mutfağının köklü lezzet geleneğini yansıtacak.

Türk mutfağının zengin lezzet mirasından ilham alınarak hazırlanan ikramlar, ramazanın paylaşma ve bereket ruhunu binlerce metre yüksekte de hissettirecek. Güllaç, ekmek kadayıfı ve fıstıklı kadayıf gibi ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlıları, THY yolcularına sunulacak.

Ramazan ayı boyunca devam edecek bu özel ikramlar, gökyüzünde kurulan sofralarda birlik, paylaşma ve beraberlik duygusunu pekiştirirken THY'nin misafirlerine verdiği değeri, kültürel mirasa duyduğu saygıyı ve ödüllü hizmet anlayışını bir kez daha güçlü biçimde yansıtıyor.

