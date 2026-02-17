Epstein belgelerinde ortaya çıktı: Netanyahu'nun gizlenmiş fotoğrafı!

Epstein'e gönderilen e-postalar arasında "Netanyahu ile fotoğraf" ortaya çıktı ancak fotoğraf tamamen sansürlenmiş.

ABD Adalet Bakanlığı cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'e ait belgeleri erişime açtı. Dosyalarda küresel ölçekte çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve sanatçı isimlerin yer aldığı ortaya çıktı. Bu kişilerden biri de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. Belgelerde Netanyahu'nun adının 6 binden fazla kez geçtiği belirlendi.

"NETANYAHU İLE FOTOĞRAF"

9 Ağustos 2014 tarihinde Jacob Frenkel tarafından Jes Staley gönderilen e-postada Netanyahu'ya ait olduğu belirtilen fotoğrafın sansürlenmiş olduğu görüldü. Mailde "Netanyahu ile görüşmeden bu fotoğrafı buldum" ifadesi yer alıyor.

Fotoğrafın 8 Ekim 2014 tarihinde Jeffrey Epstein'e iletilerek "Umarım çiftlik eğlencelidir. Hamptons'ta hava harika. Salı günü omuzumdan ameliyat olacağım" notunun düşüldüğü görüldü.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

Epstein'in siynozmi destekleyen kuruluşlara bağışlar yaptığı ve eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile yakın ilişkisi ortaya çıkmıştı. Epstein'in İsrail ajanı olduğu ve elindeki müstehcen belgeleri İsrail lehine şantaj yapmak için kullandığı iddialar arasında.