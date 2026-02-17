BIST 14.320
POLİTİKA

DEM Parti'den erken seçim açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, erken seçim tartışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakırhan, partilerinin seçime hazır olduğunu fakat bu konunun gündemlerinde olmadığını bildirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarınının sorularını yanıtladı.

"Partimiz hazır durumda"

"Erken seçim tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu Bakırhan "Biz, Türkiye'nin 100 yıllık meselesine biraz odaklandık. Partimiz her zaman seçime de hazır ama şu anda böyle bir gündemimiz yok. Böyle bir karar alınırsa da partimiz zaten hazır bir durumda bekliyor." diye yanıtladı.

