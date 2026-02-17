Başörtüsü takıp video paylaşmıştı: Tutuklu fenomen Murat Övüç için istenen ceza

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, başörtüsü takıp video paylaşması üzerine yakalanıp tutuklanan fenomen Murat Övüç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Övüç'ün, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespiti ile "Bee Haber" rumuzlu hesabın yaptığı "başörtüsü takan Murat Övünç, parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu" şeklinde paylaşım üzerine soruşturmaya başladı.

Yapılan inceleme ve düzenlenen bilirkişi raporu neticesi Murat Övüç'ün başında siyah ve kırmızı renklerden oluşan başörtüsü bulunduğu, ayrıca görüntüde sağ el yüzük parmağında bulunan yüzüğe dikkat çekilecek şekilde öz çekim yaptığı ve arka fonda "Nem Kaldı" isimli türkünün çaldığı tespit edildi. Övüç, savunmasında videonun yaklaşık iki sene mizah amaçlı eğlendirmek amacı ile çektiğini ve instagram hesabında bu şekilde birçok videonun bulunduğunu söyledi



TESETTÜR SEMBOL DEĞİL DİNİ YÜKÜMLÜLÜKTÜR

Cumhuriyet savcısı iddianamede şu tespitlere yer verdi. Dini açıdan İslam'da başörtüsü, Allah'ın emrine uymak, mahremiyeti korumak, iffet ve haya ilkesi, dikkat çekici teşhirden kaçınmak amacı ile ilişkilendirilir. Kur'an'da ve fikıhta başörtüsü bir rozet olarak tanımlanmaz aksine tesettürün dini bir vecibe olarak kabul edilmesi nedeni ile Allah'a kulluk için örtünülür. Kısacası İslam inancına göre tesettür bir sembol değil dini yükümlülüktür.

'BEN GAYİM' İFADELERİNİ KULLANDI

İddianamede, Murat Övüç'ün programcı Armağan Çağlayan'ın sunmuş olduğu ve sosyal medya platformunda yayınlanan programda "Ben gay'im" ifadelerini kullandığı ve şüphelinin herkese açık şekilde yapmış olduğu paylaşımlarında sergilediği beden dili, mimik, jest, giyim, hareketler, konuşma şekli ve sesini kullanma ve hitap tarzının toplumda yaygın olarak kabul gören erkek davranış kalıbının dışında kadınsı davranış biçimlerinde hareket ettiği de gözlemlendi.



BAŞÖRTÜSÜ İLE ALAY ETTİ

İddianamede, kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüphelinin islam dininin önemli vecibelerinden biri olan başörtüsü ile alay ettiği ve tanınan bir kişi olması nedeni ile paylaşımın geniş kitlelere ulaşarak toplumsal barışı zedeleme ve kamu düzenini bozma bakımından açık ve yakın tehlike oluşturduğu da belirlendi. Şüphelinin paylaştığı videodaki eyleminin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği de saptandı.



3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Övüç'ün 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianame Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.