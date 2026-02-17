Selçuk Yöntem Bihter'i yerden yere vurdu! Yıllar sonra gelen 'Bihter' yorumu
Usta oyuncu Selçuk Yöntem, 'Bihter' filmi hakkında yaptığı açıklamayla gündem oldu. Hikayenin önceki uyarlamasında Adnan Ziyagil karakterine hayat veren usta oyuncu, yeni filme ilişkin öyle şeyler söyledi ki, sosyal medya bu yorumla çalkalandı.
Başarılı usta oyuncu Selçuk Yöntem, birçok önemli projenin yanı sıra Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Adnan Ziyagil karakteriyle de hafızalara kazınmıştı. Selçuk Yöntem bu sefer, 'Bihter' filmi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Usta oyuncunun filmle ilgili yorumu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin "Adnan Ziyagil"i usta oyuncu Selçuk Yöntem, Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden yeniden uyarlanan "Bihter" filmi hakkında sessizliğini bozdu. Yöntem, dijital platformda yayınlanan yapımı başarılı bulmadığını net bir dille ifade etti.
DİZİNİN "ADNAN BEY"İNDEN NET YORUM
Dizideki performansıyla hafızalara kazınan usta sanatçı, katıldığı bir programda yıllar sonra filmle ilgili görüşlerini paylaştı. Yöntem, şu ifadeleri kullandı:
"Açık konuşmak gerekirse, dürüst olmakta yarar var. Ben beğenmedim."
"BİHTER" FİLMİ NEDEN TARTIŞILMIŞTI?
Farah Zeynep Abdullah (Bihter), Boran Kuzum (Behlül) ve Osman Sonant (Adnan Bey) gibi isimlerin başrolünde yer aldığı yapım, yayınlandığı dönemde hem oyuncu seçimleri hem de hikaye anlatımıyla diziyle kıyaslanmış ve izleyiciden karışık tepkiler almıştı.