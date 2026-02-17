Selçuk Yöntem Bihter'i yerden yere vurdu! Yıllar sonra gelen 'Bihter' yorumu

"BİHTER" FİLMİ NEDEN TARTIŞILMIŞTI?

Farah Zeynep Abdullah (Bihter), Boran Kuzum (Behlül) ve Osman Sonant (Adnan Bey) gibi isimlerin başrolünde yer aldığı yapım, yayınlandığı dönemde hem oyuncu seçimleri hem de hikaye anlatımıyla diziyle kıyaslanmış ve izleyiciden karışık tepkiler almıştı.