Demans hastası kadın unutup gofreti cebine koydu! Market çalışanları bakın ne yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Demans hastası kadın unutup gofreti cebine koydu! Market çalışanları bakın ne yaptı

Ankara'da demans hastası kadın, bir zincir markette unutup cebine koyduğu gofret gerekçe gösterilerek, market çalışanları tarafından "polis çağırma" tehdidiyle kredi kartından 25 bin 845 lira tahsil edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Demans hastası kadının avukatı Mehmet Sena Kapu'nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, müvekkilinin 5 Şubat'ta Çankaya ilçesi Eti Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir market şubesine alışverişe gittiği ifade edildi.

Dilekçede, hasta kadının 2021 yılından bu yana ağır demans olduğu, bu durumun konuşmasından ve yürüyüşünden uzman olmayan kişilerce dahi rahatlıkla anlaşılabileceği belirtildi.

Hastalığı nedeniyle kadının özellikle tatlı yiyeceklere karşı kontrolsüz bir tüketim isteği duyduğunu ifade edilen dilekçede, olay günü markette bir çikolatalı gofreti cebine koyduğunu ancak parasını ödemeyi unuttuğunu kaydedildi.

Durumu kamera kayıtlarından tespit eden market çalışanlarının demans hastası kadını yakalayarak ya "polis çağıracakları" ya da "mağazanın kasa açıklarının tamamını" kendisinden tahsil edeceklerini söyledikleri aktarılan dilekçede, polis ve mahkeme korkusu yaşayan hasta kadının kredi kartını alan şüphelilerin, 7 dakika içerisinde 5 ayrı işlem yaparak 25 bin 845 lira tutarında çekim yaptığı öne sürüldü.

Dilekçede, market çalışanlarının "üstlerinden aldıkları talimatla kasa açığının tamamını tahsil ettikleri ve parayı iade etmeyecekleri" yönünde beyanda bulundukları iddia edildi.

Avukat Kapu, müvekkilinin sağlık raporlarını ve banka dekontlarını savcılığa sunarak, şüpheliler hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı nitelikli yağma" ve "suçu yetkili makamlara bildirmeme" suçlarından kamu davası açılmasını talep etti.

