Arda Turan'dan Aslıhan Turan'a övgü dolu sözler! "İyiki çocuklarımın annesisin"
Futbol kariyerini noktaladıktan sonra özel hayatını daha sakin bir şekilde yaşamayı tercih eden Arda Turan, bu kez eşi Aslıhan Doğan’a yaptığı sürprizle gündeme geldi. Sevgililer Günü’nde romantik bir jest yapan Turan, duygusal sözleriyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.
2018 yılında evlenen Arda Turan ve Aslıhan Doğan, iki oğullarıyla birlikte mutlu bir aile hayatı sürdürüyor. Ünlü çift, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Ancak bu kez romantik mesajın adresi canlı yayın oldu.
Sevgililer Günü’nde eşinin sunduğu programa telefonla bağlanan Arda Turan, önce kayınvalidesi ve kayınpederine seslendi:“İyi ki bu güzel kızı doğurmuşsunuz.”
“Normalde özel günleri sevmem ama… Benim sevgilim, eşim, hayat arkadaşım olmuş. Sevgilim, normalde özel günleri kutlamayı sevmediğimi biliyorsun ama bizim de Sevgililer Günümüz kutlu olsun. İyi ki evlatlarımın annesisin. İyi ki onları doğurdun. Seni çok seviyorum karıcım.”
Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve takipçilerden binlerce yorum aldı.