İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü her gün 2 bin 500 kişiyi iftar sofralarında buluşturacak

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, ramazan boyunca İzmir ve Manisa'da her gün toplam 2 bin 500 kişiye iftar vereceklerini söyledi.

İzmir Şehir Hastanesi'nde kurulan iftar çadırında AA muhabirine açıklamada bulunan Can, ramazan hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Can, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde 25 bölge merkezi ve 81 ilde kurulacak sofralarda binlerce kişiyi bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Vakıf geleneğinde paylaşma ve dayanışmanın önemli yer tuttuğunu vurgulayan Can, kardeşlik ve birliğin pekişmesi için bu geleneği sürdürdüklerini anlattı.

Tahir Emre Can, İzmir ve Manisa'daki hazırlıklara ilişkin şunları kaydetti:

"İzmir'de 4 noktada, Manisa'da ise bir noktada olmak üzere her gün toplam 2 bin 500 kişilik iftar soframız kurulacak. İzmir'deki en büyük noktamız İzmir Şehir Hastanesi olacak. Bunun yanı sıra Hisar Camisi, Bilal Saygılı Külliyesi ve Polis Moral Eğitim Merkezi'nde iftar çadırlarımız bulunacak. Manisa'da da Vakıf İş Hanı'nda hayırseverlerin katkısıyla ücretsiz iftar vereceğiz."

Ramazanın, maneviyatın ve birliğin buluştuğu bir zaman dilimi olduğunu dile getiren Can, bu sürece katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ramazan boyunca sosyal yardım faaliyetlerinin de devam edeceğine dikkati çeken Can, "Yetim ve öksüz çocuklarımıza bayramlık alımı, kuru gıda dağıtımları ve burs desteklerimiz bir hayır elçisi olarak sürecek. Bu vesileyle İzmir ve Manisa başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı iftar noktalarımıza davet ediyorum. Bu sofralarda buluşmanın birliğimize büyük katkı sunacağına inanıyorum." dedi.