BIST 14.323
DOLAR 43,73
EURO 51,75
ALTIN 6.937,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü her gün 2 bin 500 kişiyi iftar sofralarında buluşturacak

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü her gün 2 bin 500 kişiyi iftar sofralarında buluşturacak

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, ramazan boyunca İzmir ve Manisa'da her gün toplam 2 bin 500 kişiye iftar vereceklerini söyledi.

Abone ol

İzmir Şehir Hastanesi'nde kurulan iftar çadırında AA muhabirine açıklamada bulunan Can, ramazan hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Can, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde 25 bölge merkezi ve 81 ilde kurulacak sofralarda binlerce kişiyi bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Vakıf geleneğinde paylaşma ve dayanışmanın önemli yer tuttuğunu vurgulayan Can, kardeşlik ve birliğin pekişmesi için bu geleneği sürdürdüklerini anlattı.

Tahir Emre Can, İzmir ve Manisa'daki hazırlıklara ilişkin şunları kaydetti:

"İzmir'de 4 noktada, Manisa'da ise bir noktada olmak üzere her gün toplam 2 bin 500 kişilik iftar soframız kurulacak. İzmir'deki en büyük noktamız İzmir Şehir Hastanesi olacak. Bunun yanı sıra Hisar Camisi, Bilal Saygılı Külliyesi ve Polis Moral Eğitim Merkezi'nde iftar çadırlarımız bulunacak. Manisa'da da Vakıf İş Hanı'nda hayırseverlerin katkısıyla ücretsiz iftar vereceğiz."

Ramazanın, maneviyatın ve birliğin buluştuğu bir zaman dilimi olduğunu dile getiren Can, bu sürece katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ramazan boyunca sosyal yardım faaliyetlerinin de devam edeceğine dikkati çeken Can, "Yetim ve öksüz çocuklarımıza bayramlık alımı, kuru gıda dağıtımları ve burs desteklerimiz bir hayır elçisi olarak sürecek. Bu vesileyle İzmir ve Manisa başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı iftar noktalarımıza davet ediyorum. Bu sofralarda buluşmanın birliğimize büyük katkı sunacağına inanıyorum." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD ve İran yeniden masada: Cenevre'de nükleer müzakere
ABD ve İran yeniden masada: Cenevre'de nükleer müzakere
Nijerya'da panik! Lassa ateşi hastalığı can almaya devam ediyor
Nijerya'da panik! Lassa ateşi hastalığı can almaya devam ediyor
Vodafone'un uzun dönem staj programına 15 bini aşkın başvuru yapıldı
Vodafone'un uzun dönem staj programına 15 bini aşkın başvuru yapıldı
Seda Bakan ve Uğur Güneş'in başrollerinde olduğu dizide kötü son! Show dizisi final yapıyor...
Seda Bakan ve Uğur Güneş'in başrollerinde olduğu dizide kötü son! Show dizisi final yapıyor...
Adana'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 146 bin lira ceza kesildi
Adana'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 146 bin lira ceza kesildi
Ramazan öncesi büyük yayın: Cübbeli Ahmet Hoca’dan net fetvalar!
Ramazan öncesi büyük yayın: Cübbeli Ahmet Hoca’dan net fetvalar!
Sürücüler görünce ekiplere haber verdi! Korkutan görüntü
Sürücüler görünce ekiplere haber verdi! Korkutan görüntü
Ümraniye Belediyesinin "Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları"na başvurular başladı
Ümraniye Belediyesinin "Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları"na başvurular başladı
Ünlülere yönelik yeni operasyon! Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı
Ünlülere yönelik yeni operasyon! Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı
AK Partili Hasan Basri Yalçın'dan CHP'ye çağrı: Açık yüreklilikle dile getirin
AK Partili Hasan Basri Yalçın'dan CHP'ye çağrı: Açık yüreklilikle dile getirin
Şişecam'ın 2025 yılı net satışları 225 milyar lira oldu
Şişecam'ın 2025 yılı net satışları 225 milyar lira oldu
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu