Ramazan öncesi büyük yayın: Cübbeli Ahmet Hoca’dan net fetvalar!

Gazeteci Hadi Özışık, Ramazan ayına çok bir süre kala merak edilen tüm soruları sordu, Cübbeli Ahmet Hoca tek tek yanıt verdi.

Abone ol

Ramazan yaklaşırken merak edilen tüm soruları tek tek sorduk! Cübbeli Ahmet Hoca, gazeteci Hadi Özışık’ın sorularını canlı yayında yanıtladı.

Teravih mecburi mi?

Vitir namazının kazası olur mu?

Parfüm orucu bozar mı?

Sahur şart mı?

Ezan okunurken su içen ne yapmalı?

Sağlık sorunları oruca engel mi?

Eşler arasında yakınlaşmanın hükmü ne?

Ramazan öncesi herkesin aklındaki kritik meseleler, net cevaplar ve çok konuşulacak açıklamalar bu yayında!

Programın tamamını izlemek için tıklayın