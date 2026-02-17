AK Partili Hasan Basri Yalçın'dan CHP'ye çağrı: Açık yüreklilikle dile getirin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, ""Biz buradan şunun da çağrısını yapıyoruz, CHP ve diğer muhalif partiler siz de bu toplumun önüne çıkıp cesaretle, önümüzdeki dönemde insanlığı en fazla ilgilendirecek konuların başında olan aile konusuna dair pozisyonunuz, siyasetiniz, bu topluma taahhütleriniz nelerdir, açık yüreklilikle dile getirin. Buyurun siyasi mekanda bunun tartışmasını yapalım." dedi.

Abone ol

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, parti genel merkezinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katılımıyla "İnsan Hakları ve Aile Zirvesi" düzenlendi.

Açılışta konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllar boyunca ailenin, nüfusun, insanın öneminin altını çizdiğini söyledi.

AK Parti'nin aileye verdiği öneme işaret eden Yalçın, "AK Parti aslında devlet millet kucaklaşmasını sağlayarak, ülkedeki vesayet mekanizmalarının çökmesini sağlayarak bu çerçevede insanın merkezde olduğu bir ülkeyi inşa etme siyasetini 23-24 yıldır devam ettirmektedir." diye konuştu.

"Aile olmadan insan olamaz"

"Son dönemde özellikle küresel siyasette meydana çıkan bazı gelişmeler bizi aile meselesini çok daha önemli bir yere koymak mecburiyetinde bırakıyor." diyen Yalçın, aile olmadan insanın olamayacağını söyledi.

Bir insanın, insani olarak var olabilmesini ve yaşamını huzurlu bir ortamda sürdürebilmesini sağlayan en temel yapı taşının aile olduğunu vurgulayan Yalçın, "Birileri kendi menfaatleri çerçevesinde aile yapısını tüm dünyada ortadan kaldırmaya yönelik eğilimlerin içerisine girmiş durumda." dedi.

AK Parti'nin aileye dair pozisyonunun başından bu yana belli olduğunu ifade eden Yalçın, ailenin bir kadın ve bir erkekten meydana geldiğini ve bir nikah akdiyle gerçekleştirilebileceğini, bunun dışındaki herhangi bir dayatmanın AK Parti tarafından kabul edilemez olduğunu aktardı.

Yalçın, bu çerçevede gençlere, topluma yönelik propagandaların, eğilim üretme çabalarının karşısında olduğunu defalarca dile getirdiklerini anlattı.

"Belki de bir insanlık soykırımından bahsediyorlar"

Zirvede aile temasının çeşitli yönleriyle 4 ayrı oturumda ele alınacağını bildiren Yalçın, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, uzmanlar, sivil toplum örgütü temsilcilerinin görüşlerini paylaşacağını söyledi.

Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak pozisyonumuzu bu konularla ilgili oldukça net bir şekilde her türlü düzlemde dile getiriyor olmamıza rağmen bu konuyu hala yeterince ciddiyetiyle kavrayamamış olanların da var olduğunu görüyoruz. Maalesef mesela bugün ülkemizdeki birçok muhalefet partisinin, başta ana muhalefet partisinin aileye dair tutumunun bile net bir şekilde ortaya konulmadığını görüyoruz. LGBT saldırganlığına karşı ne dediklerini gerçekten bilmiyoruz. LGBT meselesinde açık bir pozisyon üretmiş değiller. Aileyi savunup savunmadıklarını, kadın erkek ilişkilerinde neyi söylediklerini çok net bilmiyoruz. Tabii ki bunun değerlendirmesini vatandaşlarımız yapacak. Ama biz, Türkiye'ye, bütün toplumumuza şunu açık bir şekilde ifade ediyoruz, biz ailenin en kutsal birlikteliklerden bir tanesi olduğunu ve aileyi ister küresel, ister yerel her türlü saldırıdan insana verdiğimiz değer nedeniyle korumaya gayret edeceğimizi açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Önümüzdeki dönemde dünya siyasetinin belki de en merkezi konularından bir tanesi aile meselesi olacak. Nüfus planlaması yapmaya çalışanlar birçok yerde açıkça ilan ettiler ki aslında insanlığın nüfusunun bu gezegen için fazla olduğu ve bu nüfusun bir şekilde indirilmesi, azaltılması gerektiği kanaatlerini açık bir şekilde dile getiriyorlar. Belki de bir insanlık soykırımından bahsediyorlar."

Bir sosyal medya mecrasında kadın erkek ilişkilerinden daha ziyade, erkek erkek, kadın kadın ilişkilerinin gençlere yoğun bir şekilde propagandasının yapıldığını söyleyen Yalçın, bu propagandaların yapıldığı dizilerin de olduğunu söyledi.

Sosyal medya mecralarında, diğer alanlarda bunlar sanki çok normalmiş, sanki insan fıtratı bu yöne de evrilebilirmiş gibi bir propagandanın, zihin bulandırma işleminin uzun süredir gerçekleştirildiğini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Bunun nüfus planlamasıyla, bunun kendi ekonomik çıkarlarıyla, bunun kendi siyasi tahakkümleriyle tabii ki bir ilişkisi var ve o ilişkileri biz bugün hep birlikte değerlendirme şansına sahip olacağız. Biz buradan şunun da çağrısını yapıyoruz, CHP ve diğer muhalif partiler siz de bu toplumun önüne çıkıp cesaretle, önümüzdeki dönemde insanlığı en fazla ilgilendirecek konuların başında olan aile konusuna dair pozisyonunuz, siyasetiniz, bu topluma taahhütleriniz nelerdir, açık yüreklilikle dile getirin. Buyurun siyasi mekanda bunun tartışmasını yapalım."

Zirveye AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mustafa Şen, AK Parti milletvekilleri, eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sivil toplum örgütü ve medya temsilcileri katıldı.

Muhabir:Aynur Ekiz, Zehra Tekeci Eser