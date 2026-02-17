BIST 14.227
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaretler için Etiyopya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Etiyopya ziyareti 10 yıl süre sonra bir ilki teşkil ediyor.

Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapması beklenen Erdoğan'ın ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya geldi - Resim: 0

Cumhurbaşkanı Erdoğan Addis Ababa'da, Adva Zafer Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timotheos ve Addis Ababa Belediye Başkanı Adanech Abebe eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya geldi - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya geldi - Resim: 2

