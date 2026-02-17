Özgür Özel kafayı mal varlığına taktı! Akın Gürlek'e çağrı yapıp Bahçeli'ye yanıt verdi

CHP Grup toplantısında konuşan Özgür Özel'in gündeminde ekonomiden erken seçime, memur ve emekliden deprem konutlarına kadar çok çeşitli konular vardı. Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'e olan takıntısını da sürdüren Özgür Özel, mal varlığı açıklama çağrısı yaptı. Özel, Devlet Bahçeli'nin ağır eleştirisine de yanıt verdi.

Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinin satışına karşı yürüyüş yapacaklarını söyledi. Köprüleri sattırmayacaklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

-Bütün davulculara sesleniyorum; böyle vursunlar davula ve desinler ki: "Ey ahali, duyduk duymadık demeyin! Bu iktidar altın yumurtlayan tavuğu satıyor! Bu iktidar Boğaz köprülerini, otoyolları satıyor!" Bu konuda Avrupa’daki bütün dergiler yazıyor, ekonomi kanalları yazıyor. İngiliz’in, Kanadalı’nın ağzı sulanıyor; bizimkiler susuyor.

Devlet Bahçeli'ye yanıt

-Sayın Bahçeli bugün 'Konutlarına kavuşan vatandaşlarımıza boş senet imzalatıyorlar demek yalnızca bühtan değil siyasi namusla çelişen bir hezeyandır' demiş. Sayın Bahçeli, bununla ilgili çok siyaset içinde verilecek çok sert cevaplar var; bir kelime demeyeceğim, bir kelime demeyeceğim. Alın bunu, alın bunu: 'Afet Borçlandırma Senedi.'

Erken seçim talebi

-Bu ülkede oyu alırken yoksuldan alan, emekliden emekçiden alan, orta direkten alan; sonra da bütün hizmeti zenginler, varsıllar için yapan, yoksula sırtını dönen Erdoğan’a söylüyorum.

-Tek bir şey istiyoruz: Getir sandığı, ben çözeceğim bütün sorunları!

Akın Gürlek mal varlığını açıklasın

-Bakanlar, Milletvekilleri göreve geldik, yeniden seçildik, mal varlığı bildirdik.

-Akın Bey'in mal varlığını bildirmesini bekliyorum. Bende var. 16 taşınmazdan telaşla 12'ye düştüler. Teker teker burada.

Açıklamazsa ben açıklayacağım

-Süreniz 1 hafta. Akın Bey'i basının karşısında mal varlığını açıklamaya davet ediyorum. Eğer açıklamazsa ben ada ada, pafta pafta, site site, daire daire... Akın Bey'in hangi maaşıyla, eşinin hangi maaşıyla o taşınmazları aldığını açıklamasını bekliyorum. Ha Akın Bey onları açıklamazsa ben hem onları açıklayacağım.