Ahmet Davutoğlu geçinemiyormuş! 'Açıkça söyliyeyim maddi sıkıntı yaşıyorum'

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, katıldığı yayında geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi. Ahmet Davutoğlu, 'açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum." dedi. 'Eşim de ben de çalışırım' diyen Ahmet Davutoğlu, çalışmıyor olmasının sebebini de 'eski başbakan' olmasına bağladı.

NOW TV'de "İlker Karagöz ile Çalar Saat" programına konuk olan Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu geçim sıkıntısı çektiğini açıkladı. Yaşadığı maddi sıkıntılara da değinen Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

"MADDİ SIKINTILAR YAŞIYORUM"

-"Bana az mı teklif geliyor zannediyorsunuz, açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum.
-Eşim de ben de çalışırım. Eski bir başbakanın temsil kabiliyeti itibarı ile sıkıntı yaşamıyor değilim. Şikâyet etmek için söylemiyorum.
-Kendi yağımızla kavruluyoruz ama devlet itibarı bakımından eski bakanlar eğer bu geçim şeyleri ile şirketlerle çalışmaya başlarsa devlet itibarı zedelenir." 

Kendi yağımızla kavruluyoruz
Eski bir başbakan olarak yabancı misafir ağırlama ve temsil görevlerinin mali yükümlülüklerine değinen Davutoğlu bu ifadeleri kullandı:

"Eski bir başbakanın temsil kabiliyeti itibarıyla sıkıntı yaşamıyor değilim. Yabancı misafirleri bir başbakan gibi ağırlamanız gerekiyor. Bu durumun beni zorladığı şeyler oluyor. Kendi yağımızla kavruluyoruz."

Eskiler yönetim kurulu üyesi oluyor
-"Eski bakanlar şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerine geliyor. Eski Ulaştırma Bakanı gidiyor diğer şirketin pazarlık ettiği konsorsiyumun yönetimine giriyor. Olacak şey değil. Bu bakan bunu niye kabul eder?" 

Cidde rakamlar teklif ediyorlar
Kendisine de uluslararası kuruluşlardan danışmanlık teklifleri geldiğini ancak bunları geri çevirdiğini belirten Davutoğlu sebebini şöyle açıkladı;

-"Bana şu anda da çok teklif eliyor. Ama ben Başbakan temsiliyeti taşıyorum.

-Yılda 2-3 konferans vermem karşılığında ciddi rakamlar ödüyorlar. Danışmanlık teklifleri geliyor ama yapamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, başka bir şirketten maaş almaz." 

