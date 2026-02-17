Türkiye'de en çok göç veren şehirler belli oldu! 15 ilin nüfusu geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, 2025’te ülke nüfusu artmasına rağmen artışın bölgesel olarak dengesiz dağıldığını ortaya koydu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye’de iç göçün yönü bir kez daha 'iş' oldu. Sanayi, hizmet ve turizm sektörlerinin yoğunlaştığı iller nüfus artışıyla öne çıkarken; Doğu ve Güneydoğu’daki birçok kentte gerileme sürdü.