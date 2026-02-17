Türkiye'de en çok göç veren şehirler belli oldu! 15 ilin nüfusu geriledi
Türkiye’de 'iş bulma' kaynaklı iç göç hareketi 2025’te de hız kesmedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülke nüfusu 86 milyon 92 bin 168’e yükseldi. Doğu ve Güneydoğu’nun birçok kentinde nüfus geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, 2025’te ülke nüfusu artmasına rağmen artışın bölgesel olarak dengesiz dağıldığını ortaya koydu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye’de iç göçün yönü bir kez daha 'iş' oldu. Sanayi, hizmet ve turizm sektörlerinin yoğunlaştığı iller nüfus artışıyla öne çıkarken; Doğu ve Güneydoğu’daki birçok kentte gerileme sürdü.
MARMARA, EGE VE AKDENİZ ÖNE ÇIKTI
Geçen yıl nüfus artışı gösteren iller:
Antalya: binde 20,21 Tekirdağ: binde 17,77 Muğla: binde 16,21
Kocaeli: binde 14,53 Yalova: binde 12,12 Sakarya: binde 11,60
Ankara: binde 7,86 Bursa: binde 7,23
Turizm, sanayi yatırımları ve hizmet sektöründeki istihdam artışı bu illeri cazibe merkezi haline getirdi.
GÖÇÜN ANA NEDENİ: İŞ
Uzmanlara göre organize sanayi bölgeleri, turizm yatırımları ve hizmet sektöründeki genişleme, genç ve çalışma çağındaki nüfusu batı ve kıyı kentlerine çekmeye devam ediyor.
NÜFUSU EN ÇOK GERİLEYEN 15 İL
TÜİK’in 2025 verilerine göre oransal olarak nüfusu en fazla azalan iller şunlar:
Gümüşhane: binde -21,45
Tunceli: binde -17,81