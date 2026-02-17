Her yıl düzenlediği yarışmalarla edebiyat ve sanat dünyasına yeni yetenekler kazandıran Ümraniye Belediyesinin "Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları"na başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 22. kez düzenlenen yarışmanın seçici kurulu, tanınmış sanatçı, edebiyatçı ve akademisyenlerden oluşuyor.

"Geleneksel Resim Yarışması"nda birinciliği elde eden esere 90 bin, ikinciye 75 bin, üçüncüye 60 bin ve mansiyonların her birine 20 bin lira para ödülü verilecek.

Bu yılki teması "Kültür Başkenti İstanbul" olarak belirlenen resim yarışmasında son başvuru tarihi 4 Eylül olarak belirlendi. Yarışmada ödül alan ve sergiye değer görülen eserler, Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından çeşitli mekanlarda sergilenecek.

Hikaye yarışması "Serbest" temalı olacak

Hikaye alanında önemli bir marka haline gelen "Geleneksel Hikaye Yarışması" bu yıl da yeni yeteneklere kapı aralayacak. Yurt içi ve yurt dışından önemli oranda katılımın olduğu hikaye yarışması bu yıl yine serbest temalı olacak.

Son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak belirlenen hikaye yarışmasında birinciye 60 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye 40 bin ve mansiyonların her birine 13 bin lira para ödülü verilecek.

Ayrıca dereceye giren eserler Ümraniye Belediyesi tarafından kitaplaştırılarak edebiyat dünyasına kazandırılacak.

Şiir Yarışması'nın konusu "Bayrak" olarak belirlendi

Konusu "Bayrak" olarak belirlenen "Geleneksel Şiir Yarışması"nda birinciliği elde eden esere 50 bin, ikincilik alan esere 40 bin, üçüncülük alan esere 30 bin ve mansiyonların her birine 10 bin lira para ödülü takdim edilecek.

Son başvuru tarihi 31 Temmuz olan şiir yarışmalarında dereceye giren eserler, önceki yıllarda olduğu gibi kitaplaştırılacak.

"Sanata verilen destek, toplumsal bilinçlenmeyi artırır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yarışmaların potansiyel kabiliyetlerin kendilerini keşfetmeleri ve yeteneklerini ortaya koymak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Yıldırım, aynı zamanda yarışmaların gençlerin sanatsal yönlerini ortaya koymaları, özgüven kazanmaları ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yetenekli bireylerin desteklenmesi, toplumun kültürel zenginliğini artırır ve geleceğin sanatçılarının yetişmesine zemin hazırlar. Gençlere sunulan her fırsat, onların potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve topluma değer katmalarına yardımcı olur. Sanat ise toplumların ruhunu yansıtan en güçlü ifade biçimlerindendir. Sanata verilen destek, toplumsal bilinçlenmeyi artırır ve bireylerin düşünce dünyasını zenginleştirir. Belediyemiz, bu yarışmalar aracılığıyla sanata olan ilgiyi artırmayı ve toplumda sanatsal farkındalık oluşturmayı da hedeflemektedir. Geleneksel yarışmalarımızın bu yıl da büyük bir ilgi uyandıracağına inanıyor, şimdiden tüm katılımcılara başarılar diliyorum."

Gelenekselleşen yarışmalara hikaye, resim ve şiir alanlarında bugüne kadar toplamda 100 binin üzerinde eser gönderildi. Bu yarışmalar sonucunda 21 şiir kitabı, 36 hikaye kitabı ve 21 resim kataloğu yayımlanıp edebiyat ve sanat dünyasına kazandırıldı.

Muhabir:Ahmet Esad Şani