İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu yarı fiyatına satacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek, 2026 yılı Ramazan ayı pide fiyatını duyurdu. Fırınlarda bu yıl Ramazan pidesinin fiyatı 35 ile 45 lira arasında değişiyor. İstanbul Halk Ekmek ise 350 gramlık susamlı pideyi yarı fiyatına, 22,5 TL’den satışa sunacak.

19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan on bir ayın sultanı Ramazan öncesinde, İstanbulluları sevindiren haber İstanbul Halk Ekmek’ten geldi. Yüksek gıda enflasyonu karşısında vatandaşın temel gıda maddelerine erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen İHE, geleneksel Ramazan pidesi fiyatını piyasa ortalamasının altında belirledi.

YARI FİYATINA "HALK PİDESİ"

-Bu yıl fırınlarda 350 gramlık pidelerin 35 TL ile 45 TL arasındaki fiyatlarla tezgaha çıkacak.

-İstanbul Halk Ekmek pide fiyatını piyasanın yarı fiyatına sunacak. Susamlı Ramazan pidesi fiyatını 22,5 TL'den satılacak.

39 İLÇEDE GÜNLÜK ÜRETİM VE YAYGIN DAĞITIM

İstanbullular, susamlı ve geleneksel yöntemlerle üretilen pidelere şehrin her noktasından ulaşabilecek. İstanbul’un 39 ilçesine yayılmış olan toplam 698 Halk Ekmek büfesinde satış yapılacak. Pideler, modern tesislerde hijyen standartlarına uygun olarak günlük üretilip her sabah taze şekilde büfelere ulaştırılacak. İHE büfeleri, Ramazan ayı boyunca artan talebe cevap verecek şekilde tam kapasiteyle çalışacak.

BİR RAMAZAN GELENEĞİ: ÜCRETSİZ İMSAKİYE

Halk Ekmek, sadece ekonomik fiyatlarıyla değil, kültürel gelenekleriyle de vatandaşın yanında yer alıyor. Ramazan ayının sembollerinden biri olan imsakiyeler, bu yıl da tüm Halk Ekmek büfelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.