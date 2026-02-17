Aslı Bekiroğlu yeniden masaya yattı! 5. ameliyatı nasıl geçti?
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha ameliyat masasına yattı. Rahim miyomu operasyonu sırasında bağırsağının zarar gördüğü iddialarıyla gündeme gelen Bekiroğlu, beşinci ameliyatını geçirdiğini duyurdu.
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden olan oyuncu, süreci sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine anlattı. Moralini yüksek tutmaya çalışan Bekiroğlu, paylaşımına şu notu düştü:
“Beşinci ameliyat sonrası eve hapsolup 7/24 varis çoraplarıyla oturuyoruz diye süsümüzden ödün verecek değiliz.”
Aslı Bekiroğlu, rahim miyomunu aldırmak için girdiği ameliyatta bağırsağının yaklaşık 7 santimetrelik kısmının yanlışlıkla kesildiğini açıklamıştı. Bu durumun ardından art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalan oyuncu, uzun süredir tedavi sürecini sürdürüyor.
Katıldığı bir programda yaşadıklarını samimi bir dille anlatan Bekiroğlu, “6-7 ay bekledik.