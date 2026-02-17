BIST 14.300
Oyuncu Emre Kıvılcım ve Yıldız Rajavoba'dan güzel haber! Nişanlandılar...

Başarılı oyuncu Emre Kıvılcım, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yulduz Rajabova ile nişanlandı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.

Kanal D’de yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Veda Mektubu dizisiyle adını daha geniş kitlelere duyuran 35 yaşındaki Emre Kıvılcım, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Bir süredir meslektaşı Yulduz Rajabova ile mutlu bir ilişki sürdüren oyuncudan gelen nişan haberi, hayranlarını sevindirdi.

İlişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle duyurdu. 

