Faizsiz nakit arayanlar müjde! Bankalar dijital kanallardan 150 bin TL'ye kadar kredi veriyor...
Bankalar, dijital kanallar üzerinden müşteri kazanmak için faizsiz ve düşük faizli kredi kampanyalarını hızlandırdı. Mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olanlara özel hazırlanan kampanyalarda, faizsiz ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans imkanları dikkat çekiyor. Bazı bankalar toplamda 150 bin liraya kadar nakit fırsatı sunarken, faizsiz limitler 90 bin liraya kadar çıkıyor.
Yeni müşteri kazanma hedefiyle birçok banka, ağırlıklı olarak 3 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneklerini öne çıkarıyor.
Bazı kampanyalarda 12 aya kadar uzayan vadeler sunulurken, ek olarak puan ve kart avantajları da müşterilere sunuluyor. Kampanyaların büyük bölümü mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olanlar için geçerli.
Akbank: 100 Bin TL’ye Kadar Nakit İmkanı
Akbank, mobil uygulama üzerinden müşteri olanlara 100 bin liraya kadar kredi fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 45 bin liraya kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi verilirken, 45 bin ile 100 bin lira arasındaki tutarlarda yüzde 0,99 faiz oranı uygulanıyor. Kredilerde tahsis ücreti ve sigorta primi gibi masraflar bulunuyor.