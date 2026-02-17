Faizsiz nakit arayanlar müjde! Bankalar dijital kanallardan 150 bin TL'ye kadar kredi veriyor...

Bankalar, dijital kanallar üzerinden müşteri kazanmak için faizsiz ve düşük faizli kredi kampanyalarını hızlandırdı. Mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olanlara özel hazırlanan kampanyalarda, faizsiz ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans imkanları dikkat çekiyor. Bazı bankalar toplamda 150 bin liraya kadar nakit fırsatı sunarken, faizsiz limitler 90 bin liraya kadar çıkıyor.