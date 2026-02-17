Unico Sigorta Hatay'da üçüncü okul yemekhanesi projesini tamamladı

Unico Sigorta, "Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor" projesi kapsamında, Hatay'ın İskenderun ilçesinde üçüncü okul yemekhanesi projesini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, topluma fayda sağlama, sürdürülebilir ve etkili çözümler üretme yaklaşımını benimseyen Unico Sigorta, İskenderun'da okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine yenisini ekledi.

Sosyal gastronomi şefi Ebru Baybara Demir liderliğinde yürütülen "Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor" projesiyle işbirliği yapan Unico Sigorta, 600 öğrenci kapasiteli General Şükrü Kanadlı İlkokulu yemekhanesi açılışını gerçekleştirdi.

Geçen yıl aynı proje kapsamında, toplam 800 öğrenci kapasiteli iki okulunun yemekhanelerini tamamlayan şirketin destek verdiği öğrenci sayısı 1400'e ulaştı. Açılışta şirketin gönüllü çalışanları, yemek servisine katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Unico Sigorta Stratejik Planlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Birol Balık, çocukları, geleceğin en kıymetli emaneti olarak gördüklerini belirtti.

Çocukların sağlıklı beslenmesini yalnızca bir destek alanı değil, temel toplumsal sorumluluk olarak değerlendirdiklerini aktaran Balık, "Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz yemekhanelerle ilkokul çağındaki çocuklarımızın her gün sıcak ve sağlıklı bir öğüne erişmesine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Balık, Ebru Baybara Demir ve Gönül Mutfağı ile kurdukları işbirliğinin, yalnızca bir proje ortaklığı değil, ortak dayanışma zemini anlamına geldiğini anlatarak, çocukların gözlerindeki umut ve gülümsemenin, attıkları her adımın en kıymetli karşılığı olduğuna işaret etti.

"Hayatı birlikte ayağa kaldırmayı hedefliyoruz"

Ebru Baybara Demir de depremin ilk gününden bu yana yalnızca sıcak yemek üretmeyi değil, bulundukları yerde hayatı birlikte ayağa kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Gelinen noktada odaklarının çocuklar olduğuna dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor projesiyle okul çağındaki çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine destek oluyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun Kaymakamlığının destek ve işbirlikleriyle hayata geçen bu projede, Unico Sigorta'nın sürdürülebilir katkısı bizim için çok değerli."

Demir, attıkları her adımın daha fazla çocuğa ulaşacağına inandıklarını belirtti.