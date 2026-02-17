BIST 14.227
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 14.227,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 112,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 198,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 7,60 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,89 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer aldı.

İran ile ABD arasında Umman aracılığında İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan nükleer müzakerelerin ikinci turu sona ererken, tarafların bazı konularda mutabakat sağladığı ve görüşmelere ilerleyen günlerde devam etme konusunda anlaştığı bildirildi.

Yurt içinde BIST 100 endeksi ise dün gördüğü rekor seviyenin ardından gelen satışlarla gerilerken günü negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’deki Konut Fiyat Endeksi (KFE), ocakta aylık bazda yüzde 3,7, yıllık bazda yüzde 27,7 arttı.

Ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,5 artan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2,7 arttı.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ile ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

