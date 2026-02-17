BIST 14.227
ABD, İran'la anlaşınca altın fiyatları çakıldı

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerde anlaşma sağlanması sonucunda altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Ons altın 4.894 dolara gerileyerek yatırımcıları heyecanlandırdı.

İran ile ABD arasında Cenevre'de gerçekleştirilen ikinci tur nükleer müzakerelerde tarafların bazı konularda mutabakat sağladığı ve görüşmelere ilerleyen günlerde devam etme konusunda anlaştığı bildirildi.

Bu gelişme altın ve gümüş gibi emtiaları düşüş yönünde etkiledi. 

Anlaşmadan sonra ons altın  4 bin 894 dolara geriledi. Gram altın ise 6 bin 682 lira oldu

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 938 liradan 6 bin 885 liraya geriledi.

Çeyrek altın: 11 bin 768 liradan 11 bin 668 liraya geriledi.

Cumhuriyet altını: 47 bin 951 liradan 47 bin 567 liraya geriledi.

