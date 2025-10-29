BIST 10.871
DOLAR 41,95
EURO 48,88
ALTIN 5.419,18
HABER /  GÜNCEL

THY'den Karadağ seferlerinde vize uygulanması hakkında açıklama

THY'den Karadağ seferlerinde vize uygulanması hakkında açıklama

Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın vize rejimi serbestliğini askıya almasına ilişkin biletli yolculara iade ve değişiklik hakkı tanındığını duyurdu.

Abone ol

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Karadağ Hükümeti tarafından alınan karar uyarınca, Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliği rejimi geçici süreyle askıya alınmıştır. " ifadelerine yer verildi.

Alınan karar öncesi Karadağ varışlı uçuşlara bilet alan Türk vatandaşları için iade ve değişiklik hakkı tanındığı belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"28 Ekim 2025 ila 31 Kasım 2025 tarihleri arasında uçuşu olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan yolcularımıza iade veya değişiklik hakkı tanınmıştır. Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız 9 Kasım 2025 (dahil) tarihine kadar işlem yapmaları kaydıyla biletlerini kesinti olmadan iade edebileceklerdir. Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız, kesinti veya değişiklik ücreti ödemeden, bilet seyahat tarihini 15 Aralık 2025 (dahil) tarihine kadar uzatabileceklerdir."

ÖNCEKİ HABERLER
AB, Litvanya hava sahasının ihlal edilmesi üzerine Belarus'un eylemlerini kınadı
AB, Litvanya hava sahasının ihlal edilmesi üzerine Belarus'un eylemlerini kınadı
Nvidia'nın piyasa değeri 5 trilyon doları aştı
Nvidia'nın piyasa değeri 5 trilyon doları aştı
Süreç komisyonu yarın Fidan ve Tunç'u dinleyecek
Süreç komisyonu yarın Fidan ve Tunç'u dinleyecek
Sezen Aksu'dan reytin rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisine jest! Özel şarkı yaptı...
Sezen Aksu'dan reytin rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisine jest! Özel şarkı yaptı...
Sakarya'da kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti
Sakarya'da kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti
İzmir’de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu; 6 kişi gözaltına alındı
İzmir’de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu; 6 kişi gözaltına alındı
Ümraniye'de istinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü
Ümraniye'de istinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü
Bakan Murat Kurum'dan Sındırgı depremine ilişkin açıklama
Bakan Murat Kurum'dan Sındırgı depremine ilişkin açıklama
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 takım tur atladı! İşte maç sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 takım tur atladı! İşte maç sonuçları
Saatlik asgari ücret kararı! 2027 yılına kadar...
Saatlik asgari ücret kararı! 2027 yılına kadar...
Diyarbakır'da kaza can aldı! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü
Diyarbakır'da kaza can aldı! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü
Kredi kartı borcu olanlara yeni fırsat! Kredi kartı borçları yapılandırılacak
Kredi kartı borcu olanlara yeni fırsat! Kredi kartı borçları yapılandırılacak