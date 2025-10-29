BIST 10.871
DOLAR 41,95
EURO 48,88
ALTIN 5.417,89
HABER /  DÜNYA

AB, Litvanya hava sahasının ihlal edilmesi üzerine Belarus'un eylemlerini kınadı

AB, Litvanya hava sahasının ihlal edilmesi üzerine Belarus'un eylemlerini kınadı

Avrupa Birliği (AB), Belarus sınırından gönderilen meteoroloji balonlarının Litvanya hava sahasını ihlal etmesinin ardından, Minsk'in Birlik ve üye ülkelere karşı "kabul edilemez ve kışkırtıcı" eylemlerini şiddetle kınadığını bildirdi.

Abone ol

AB Konseyinden yapılan açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ifadelerine yer verildi.

Kallas, Belarus sınırından gönderilen meteoroloji balonlarının AB üyesi Litvanya'nın istikrarını bozma riski taşıdığını ve Avrupa vatandaşlarının "gözünü korkutma" girişimi olduğunu belirtti.

Balonların "devlet destekli göçmen kaçakçılığını içeren geniş kapsamlı hibrit bir kampanya" olarak kullanıldığına işaret eden Kallas, "AB, Belarus'un AB ve üye devletlerine yönelik kabul edilemez, (Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko'nun AB ile ilişkileri iyileştirme yönündeki önceki açıklamalarıyla çelişen ısrarlı ve kışkırtıcı eylemlerini şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Kallas, Belarus'u hava sahasıyla sınırlarını kontrol altına alarak "buralardan kaynaklanan organize suç faaliyetleriyle" mücadele etmeye ve önlemler almaya davet etti.

Başta Litvanya olmak üzere Belarus'un "hibrit faaliyetlerinden" etkilenen üye ülkelerle dayanışma mesajı veren Kallas, "Belarus rejimine yaptırımlar uygulanmıştır ve bu tür eylemlerin devam etmesi halinde AB, daha fazla uygun önlem almaya hazırdır. AB'ye veya herhangi bir üye ülkeye yönelik hiçbir hibrit kampanyaya müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji balonlarıyla taşınan kaçak sigaralar

Vilnius Havalimanı, Belarus'tan balonlarla taşınan kaçak sigaralar nedeniyle 21, 24, 25 ve 26 Ekim'de uçuşlara kapatılmıştı.

Litvanyalı yetkililer, daha önce de Belarus'u sınırdan bu tür balonlar göndererek kaçak mallar taşımak veya Vilnius yakınlarındaki hava trafiğini aksatmakla suçlamıştı.

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, bir haftada 4 kez meteoroloji balonlarının hava sahalarını ihlal etmesinin ardından ülkenin Belarus ile sınır kapılarını süresiz olarak kapatmayı ve söz konusu balonları düşürmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Litvanya hükümeti, Belarus'tan meteoroloji balonlarıyla taşınan kaçak malların hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle bu ülke ile açık olan son 2 sınır kapısını da bir ay süreyle resmen kapatma kararı almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nvidia'nın piyasa değeri 5 trilyon doları aştı
Nvidia'nın piyasa değeri 5 trilyon doları aştı
Süreç komisyonu yarın Fidan ve Tunç'u dinleyecek
Süreç komisyonu yarın Fidan ve Tunç'u dinleyecek
Sezen Aksu'dan reytin rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisine jest! Özel şarkı yaptı...
Sezen Aksu'dan reytin rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisine jest! Özel şarkı yaptı...
Sakarya'da kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti
Sakarya'da kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti
İzmir’de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu; 6 kişi gözaltına alındı
İzmir’de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu; 6 kişi gözaltına alındı
Ümraniye'de istinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü
Ümraniye'de istinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü
Bakan Murat Kurum'dan Sındırgı depremine ilişkin açıklama
Bakan Murat Kurum'dan Sındırgı depremine ilişkin açıklama
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 takım tur atladı! İşte maç sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 takım tur atladı! İşte maç sonuçları
Saatlik asgari ücret kararı! 2027 yılına kadar...
Saatlik asgari ücret kararı! 2027 yılına kadar...
Diyarbakır'da kaza can aldı! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü
Diyarbakır'da kaza can aldı! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü
Kredi kartı borcu olanlara yeni fırsat! Kredi kartı borçları yapılandırılacak
Kredi kartı borcu olanlara yeni fırsat! Kredi kartı borçları yapılandırılacak
Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi
Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi