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HABER /  DÜNYA

Sürpriz görüşme! Beyaz Saray doğruladı, ne konuşuldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sürpriz görüşme! Beyaz Saray doğruladı, ne konuşuldu?

ABD Başkanı Donald Trump, Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

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Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Trump'ın cenaze töreni öncesi Zelenskiy ile görüştüğünü doğruladı.

İkilinin özel olarak görüştüğünü ve verimli bir tartışma yaptıklarını kaydeden Cheung, görüşmeye dair detayların açıklanacağını aktardı.

Ukrayna basınına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Serhii Nikiforov toplantıya dair, "Toplantı düzenlendi ve sona erdi." dedi.

Nikiforov, görüşmenin detaylarına dair bilgi vermedi.

Sürpriz görüşme! Beyaz Saray doğruladı, ne konuşuldu? - Resim: 0

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