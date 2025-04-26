İstanbul için deprem riski bitti mi? Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki 7 ilçe saydı

İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası 'büyük deprem olacak mı' paniği sürüyor. Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Ekol TV ekranlarında İstanbul depremini değerlendirdi ve 7 ilçeye dikkat çekti.

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Ekol TV'de yayınlanan Oylum Talu ile Hafta Sonu programına Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki konuk oldu. İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik deprem için "Uyarı niteliğindeydi" diyen Moriwaki önemli açıklamalarda bulundu.

MORIWAKI: 6.2'LİK DEPREM BİR ARTÇIYDI

İstanbul depremi için "Daha bitmedi" diyen Moriwaki, fay hattının Çınarcık'a kadar kırıldığını söyledi. Kuzey Sınır Fayı'nda kırılma henüz olmadığı için deprem hala beklediklerini ifade eden Moriwaki, "Orta Marmara Çukuru için beklemek gerekiyor. 6.2 artçı bir depremdi. 7'nin üzerinde de deprem olabilir" dedi.

7 İLÇEYE DİKKAT ÇEKTİ

Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki şöyle devam etti:

"Silivri gibi yumuşak zeminli bölgelerde dikkatli olunmalı. Avcılar, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu, Bakırköy ve Fatih’in de zemini yumuşaktır."