BIST 9.433
DOLAR 38,41
EURO 43,76
ALTIN 4.100,03
HABER /  GÜNCEL

İstanbul için deprem riski bitti mi? Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki 7 ilçe saydı

İstanbul için deprem riski bitti mi? Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki 7 ilçe saydı

İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası 'büyük deprem olacak mı' paniği sürüyor. Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Ekol TV ekranlarında İstanbul depremini değerlendirdi ve  7 ilçeye dikkat çekti.

Abone ol

Ekol TV'de yayınlanan Oylum Talu ile Hafta Sonu programına Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki konuk oldu. İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik deprem için "Uyarı niteliğindeydi" diyen Moriwaki önemli açıklamalarda bulundu.

MORIWAKI: 6.2'LİK DEPREM BİR ARTÇIYDI
İstanbul depremi için "Daha bitmedi" diyen Moriwaki, fay hattının Çınarcık'a kadar kırıldığını söyledi. Kuzey Sınır Fayı'nda kırılma henüz olmadığı için deprem hala beklediklerini ifade eden Moriwaki, "Orta Marmara Çukuru için beklemek gerekiyor. 6.2 artçı bir depremdi. 7'nin üzerinde de deprem olabilir" dedi.

İstanbul için deprem riski bitti mi? Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki 7 ilçe saydı - Resim: 0

7 İLÇEYE DİKKAT ÇEKTİ
Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki şöyle devam etti:

"Silivri gibi yumuşak zeminli bölgelerde dikkatli olunmalı. Avcılar, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu, Bakırköy ve Fatih’in de zemini yumuşaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Manchester United'da sakatlık şoku
Manchester United'da sakatlık şoku
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
Okan Buruk, Süper Lig'de 300. maçına çıkacak
Okan Buruk, Süper Lig'de 300. maçına çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan video mesaj: İnandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan video mesaj: İnandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik
Bir SMA ilacı daha SGK'nin geri ödeme listesine alındı! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
Bir SMA ilacı daha SGK'nin geri ödeme listesine alındı! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
Deprem fırsatçılarına geçit yok! Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Deprem fırsatçılarına geçit yok! Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Kurban Bayramı yaklaşırken bakanlık harekete geçti! Para cezası var
Kurban Bayramı yaklaşırken bakanlık harekete geçti! Para cezası var
Asya Pasifik Karaciğer Araştırmaları Kongresi'nin başkanlığı Medipol'e emanet
Asya Pasifik Karaciğer Araştırmaları Kongresi'nin başkanlığı Medipol'e emanet
Konya'da peş peşe depremler! AFAD duyurdu, son depremler listesi
Konya'da peş peşe depremler! AFAD duyurdu, son depremler listesi
Galatasaray Eyüpspor'a konuk olacak! Liderin tek eksiği var
Galatasaray Eyüpspor'a konuk olacak! Liderin tek eksiği var
Gözaltına alınırken sütyeni gözüken gösterici erkek çıktı! Ankara Valiliği açıkladı
Gözaltına alınırken sütyeni gözüken gösterici erkek çıktı! Ankara Valiliği açıkladı
Depremde herkes millet bahçelerine koştu! Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı millet bahçesi örnek bir toplanma alanı olacak
Depremde herkes millet bahçelerine koştu! Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı millet bahçesi örnek bir toplanma alanı olacak