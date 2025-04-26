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Konya'da peş peşe depremler! AFAD duyurdu, son depremler listesi

Konya'da peş peşe depremler! AFAD duyurdu, son depremler listesi

Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. İstanbul'da artçılar sürerken sabah saatlerinde önce Adıyaman ardından Konya sallandı. AFAD, Konya'daki depremlere ilişkin açıklama yaptı.

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Türkiye adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İstanbul'da meydana gelen depremin ardından, Kütahya Simav'daki deprem de herkesi korkuttu.

Bu sabah saatlerinde ise Adıyaman'da ve Konya'da bir deprem meydana geldi.

Konya'da peşe peşe depremler meydana geldi. AFAD depremlerin şiddetinin 3.9 ve 3.6 olduğunu duyurdu. 

Konya'da peş peşe depremler! AFAD duyurdu, son depremler listesi - Resim: 0

Adıyaman'da deprem oldu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 04:00'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı 7.91 km derinlikte kaydedildi.

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