Konya'da peş peşe depremler! AFAD duyurdu, son depremler listesi

Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. İstanbul'da artçılar sürerken sabah saatlerinde önce Adıyaman ardından Konya sallandı. AFAD, Konya'daki depremlere ilişkin açıklama yaptı.Abone ol
Türkiye adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İstanbul'da meydana gelen depremin ardından, Kütahya Simav'daki deprem de herkesi korkuttu.
Bu sabah saatlerinde ise Adıyaman'da ve Konya'da bir deprem meydana geldi.
Konya'da peşe peşe depremler meydana geldi. AFAD depremlerin şiddetinin 3.9 ve 3.6 olduğunu duyurdu.
Adıyaman'da deprem oldu
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 04:00'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı 7.91 km derinlikte kaydedildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul deprem riski en az olan ilçeler ve riskin en yüksek olduğu semtler