Galatasaray Eyüpspor'a konuk olacak! Liderin tek eksiği var

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakada Barış Alper Yılmaz'dan faydalanamayacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan bölümde 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Haftaya 77 puanla giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunuyor. Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kovalayan "Cimbom" kazanarak son 5 hafta öncesinde puan avantajını korumaya çalışacak.

Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ise bu sezonun flaş takımlarından biri konumunda. Eflatun-sarılı takım, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 31 müsabakada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 50 puan topladı. İstanbul temsilcisi, ilk 4 içinde yer alarak Avrupa kupalarına gitme hedefiyle mücadele ediyor.

İkinci randevu

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Eyüpspor, sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde mağlup edemediği tek takım konumunda.

Galatasaray'da tek eksik

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakada Barış Alper Yılmaz'dan faydalanamayacak.

Ligin 32. haftasındaki Sipay Bodrum FK karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper, Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert, yarın teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.

Son 2 maçında rakiplerine isabetli şut imkanı vermedi

Galatasaray, son 2 Süper Lig karşılaşmasında yaptığı iyi savunmayla dikkati çekiyor.

Ligde 30 müsabakada kalesinde 29 gol gören sarı-kırmızılılar, son 2 lig maçında gol yemedi. Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK maçlarında rakiplerinin isabetli şut atmasına izin vermedi.

Galatasaray, bu sezon toplamda 10 lig karşılaşmasında kalesini gole kapattı.

Osimhen, kariyer rekorunu egale etmek istiyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in kariyerinin en golcü sezonunu tekrarlamasına 1 gol kaldı.

Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, toplamda da 35 resmi karşılaşmada 30 kez gol sevinci yaşadı. Osimhen, 1 gol daha atması durumunda en golcü sezonunu yineleyecek.

Duran toplar en büyük kozu

Galatasaray, bu sezon duran toplardan attığı gollerle skor üretiyor.

Ligde bu sezon 73 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, bunların 30'unu duran toplardan buldu. Okan Buruk'un öğrencileri penaltı noktasından 10, serbest vuruşların ardından 9, kornerlerden 8 ve taç atışları sonrasında 3 kez rakip ağları sarstı.

Galatasaray, son 15 sezonda duran toptan en fazla gol atan takım oldu.

Eyüpspor'da 5 futbolcu eksik

Teknik direktör Arda Turan, Galatasaray karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Turan, sakatlıkları bulunan Leo Dubois, Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö ve Sinan Gümüş'e görev veremeyecek. Ayrıca lisansı çıkarılmayan İsmail Can Fidan da Galatasaray'da karşı mücadele edemeyecek.

Eyüpspor, son 10 maçta 3 kez kazandı

Eflatun-sarılı takım, Süper Lig'deki son 10 maçında 3 galibiyet alabildi.

İstanbul temsilcisi, 23. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayan 10 maçlık süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Eyüpspor, bu süreçte sadece ligden düşen Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ile ligde kalma mücadelesi veren TÜMOSAN Konyaspor'u yenebildi.

Eyüpspor'un birer puan aldığı takımlar ise Bellona Kayserispor ve Göztepe oldu.

Eflatun-sarılılar, hemşehrileri karşısında kazanamadı

Eyüpspor, bu sezon İstanbul temsilcileriyle yaptığı 7 maçta galip gelemedi.

Arda Turan'ın öğrencileri, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa ve RAMS Başakşehir ile bu sezon 7 maçta karşılaştı. Eyüpspor, söz konusu müsabakalarda 3 beraberlik, 4 yenilgi yaşarken 3 puan çıkaramadı.

- Arda Turan ve Ahmed Kutucu için özel maç

Yarınki müsabaka ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu için özel bir anlam taşıyacak.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Arda Turan, İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona formaları giydi. Daha sonra Başakşehir'e transfer olarak Türkiye'ye dönen Turan, futbolu "yuvası" Galatasaray'da bıraktı.

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmazları arasına giren Arda Turan, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşıyor.

Eflatun-sarılı takımı Süper Lig'e çıkararak önemli bir başarı gösteren Arda Turan, ligin ilk yarısında RAMS Park'tan 1 puanla dönerek Galatasaray'a bu sezonki ender puan kayıplarından birini yaşattı. Turan, yarınki maçta da efsanesi olduğu takıma karşı puan mücadelesi verecek.

Ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu da eski takımına karşı ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısında eflatun-sarılı formayla 8 kez gol sevinci yaşayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Ahmed'in bu performansı Galatasaray'ın kapılarını açtı. Genç futbolcu, yarın teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde eski takımı karşısında gol arayacak.