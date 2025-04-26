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Ümraniye'de kadın cinayeti! Sokakta başından vurularak öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ümraniye'de kadın cinayeti! Sokakta başından vurularak öldürüldü

 Ümraniye'de başından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Finanskent Mahallesi 3125. Sokak'ta üzerinden kimlik çıkmayan genç bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının cesedi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan 1 şüphelinin, polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

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