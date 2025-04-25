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Vali Gül: İstanbul’daki artçı sarsıntıda olumsuzluk yok

Vali Gül: İstanbul’daki artçı sarsıntıda olumsuzluk yok

İstanbul Valisi Davut Gül, akşam saatlerinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıkladı ve vatandaşlara tedbirli olmaları, panik yapmamaları çağrısında bulundu.

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İstanbul Valisi Davut Gül, bugün akşam saatlerinde yaşanan artçı sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Vali Gül, AFAD verilerine göre, bu akşam saat 20.40'ta meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli İstanbullular, ilimizde meydana gelen ve zaman zaman hissedilen artçı sarsıntılar, uzmanlarımızın da belirttiği üzere ana depremden sonra yaşanan olağan süreçlerin bir parçasıdır. Valiliğimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İl ve ilçe afet yönetim merkezlerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Unutmayalım; tedbirli olmak önemlidir, panik yapmak ise riski artırır. Rabb'im şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

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