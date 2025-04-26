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S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etti.

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S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği ve kredi notu görünümünün "durağan" olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkenin "B" olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi.

Türkiye ekonomisine dair risklere de işaret edilen açıklamada, durağan görünümün mevcut ekonomi ekibinin sıkı para politikasını sürdüreceği, böylece iç ve dış gerilimler karşısında hükümetin orta vadeli programıyla ilgili uygulama risklerini dengeleyeceği yönündeki görüşü yansıttığı vurgulandı.

Büyüme tahmini

Açıklamada, ülke ekonomisine dair büyüme tahminine de yer verilirken, Türkiye'de bu yıl yüzde 2,7 ve 2026'da yüzde 2,9 gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi beklendiği aktarıldı.

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