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ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze mesajı

 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye iyi davranılması gerektiğini belirterek, "Bu insanlar acı çekiyor. Çok ciddi ilaç ve gıda ihtiyacı var ve biz bununla ilgileneceğiz." dedi.

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ABD Başkanı Trump, Washington'dan Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya giderken uçakta basın mensuplarına Gazze ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Gazze'ye iyi davranmak lazım"

Trump, bir soru üzerine Gazze'deki gıda ve ilaç sıkıntısıyla ilgili olarak, "(Gazze'ye gıda girişi) Bu konu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ile görüşmemizde gündeme geldi. Dedim ki, Gazze'ye iyi davranmak lazım. Bu insanlar acı çekiyor. Çok ciddi ilaç ve gıda ihtiyacı var ve biz bununla ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.

2 Mart'tan bu yana izin yok!

İsrail, 2 Mart'tan itibaren 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşam mücadelesi verdiği Gazze'de herhangi bir insani yardım, yakıt veya ilaç girişine izin vermiyor.

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