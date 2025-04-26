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1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta bazı raylı sistem hatlarında toplu ulaşım ücretsiz olacak.

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Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta bazı raylı sistemler ücretsiz oldu.

Karar göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücret ödemeyecek.

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