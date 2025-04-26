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Deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını vurdu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını vurdu!

 Esenyurt'ta bir kişi, ayrı yaşadığı eşi ile baldızını silahla vurarak yaraladı. Parktaki vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.

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Gaziler Parkı'nın yakınındaki evde annesi ve 3 çocuğuyla yaşayan Pınar B. (38), deprem endişesiyle parkta kurdukları çadırda kalmaya başladı.

Parka gelen Turgut B. (50) ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Pınar B. arasında tartışma çıktı.

Turgut B, tartışma sırasında eşine ve baldızı Arzu K'ye (35) tabancayla ateş açtı. Saldırıda abla-kardeş yaralanırken, şüpheli kaçmaya çalıştı.

Parktaki vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.

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