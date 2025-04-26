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Deprem fırsatçılarına geçit yok! Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Deprem fırsatçılarına geçit yok! Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki depremin ardından gerçekleştirdiği denetimler kapsamında deprem çantası, ilk yardım çantası ve deprem çadırı gibi 1079 üründe fiyat artışına yöneldiği belirlenen 236 işletmeye gerekli yaptırımların uygulanması için düğmeye bastı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 23 Nisan'da meydana gelen İstanbul'daki depremlerin ardından ilk yardım çantası, deprem çadırı ve çantası gibi malzemelerde fahiş fiyat artışı yapıldığına dair şikayetlerin ulaştığı belirtildi.

Bakanlığın derhal harekete geçerek İstanbul, Ankara ve İzmir'de bahse konu ürünlerin satışını gerçekleştiren işletmeler nezdinde denetimler yaptığı belirtilen açıklamada, büyük elektronik pazar yerlerinde deprem ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan satıcılara ilişkin de geniş çaplı incelemeler yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, e-ticaret platformlarından bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin ivedi bilgi ve belge talebinde bulunulduğu ve sürecin takibinin yapıldığı vurgulandı.

1079 üründe fiyat artışı

Denetim sonuçlarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem çantası, ilk yardım çantası ve deprem çadırı gibi 1079 üründe 236 işletmenin fiyat artışı yaptığı tespit edilmiş olup, halihazırda bu işletme ve ürünlerle ilgili analiz ve inceleme çalışmaları devam etmektedir. Nihai inceleme sonucunda aykırılık tespit edilen işletmelerin satışa sunduğu her bir ürününde yaptığı fahiş fiyat artışı için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

"Afet durumlarında toplumsal hassasiyeti fırsata çevirerek..."

Ticaret Bakanlığı olarak adil, şeffaf, tüketici dostu, aynı zamanda işini layıkıyla yapan ticari işletmelerimizin hakkının korunduğu bir piyasa düzeninin sağlanması adına mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyor, afet durumlarında toplumsal hassasiyeti fırsata çevirerek fahiş fiyat artışı yapan ve vatandaşlarımızı mağdur eden kişi ve kuruluşlara karşı denetimlerimizin devam edeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz."

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