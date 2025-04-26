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Kurban Bayramı yaklaşırken bakanlık harekete geçti! Para cezası var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kurban Bayramı yaklaşırken bakanlık harekete geçti! Para cezası var

 Kurban Bayramı yaklaşırken canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakillerinde etkin takip amacıyla bazı düzenlemeler yapıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyesine ilişkin belgeler elektronik ortamda da düzenlenebilecek.

Denetim istasyonlarına girmeyenlere para cezası

Hayvan nakleden araç ve hayvan sahipleri, Bakanlık tarafından belirlenen veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarından en az birine girerek, nakledilen hayvanları kontrol ettirmekle yükümlü olacak. Söz konusu denetim istasyonlarına girmeyenlere para cezası verilecek.

5 günden 3 güne indirildi

İller arası hayvan hareketlerinde hayvan sağlığı ve nakil süreçlerinin daha etkin takibi amacıyla veteriner sağlık raporlarının geçerlilik süresi de 5 günden 3 güne indirildi.

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