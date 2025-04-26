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Manchester United'da sakatlık şoku

Manchester United'da sakatlık şoku

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) kulübü Manchester United’da, sezonun en istikrarlı oyuncularından Diogo Dalot sakatlandı.

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Kırmızı Şeytanlar’ın Portekizli teknik direktörü Ruben Amorim, yaptığı açıklamada, bu sezon tüm kulvarlarda 51 kez forma giyerek takımın en fazla süre alan oyuncusu olan Portekizli savunmacı Dalot’un sezonu kapatabileceğini belirtti.

Amorim, sakatlıkla ilgili, “Diogo sakat. Ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını bilmiyoruz, sezon sonuna kadar mı göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Manchester United'da sakatlık şoku - Resim: 0

Teknik direktör Amorim, takımda yaşanan diğer sakatlıklarla ilgili de bilgi vererek, Fildişili kanat oyuncusu Amad Diallo ve Hollandalı stoper Matthijs de Ligt'in iyileşmesinin yakın olduğunu sözlerine ekledi.

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