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Fenerbahçe taraftarından başkan Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe taraftarından başkan Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı

 Fenerbahçeli taraftarlar, Yüksek Divan Kurulu toplantısı sırasında başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.

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Kalamış'taki Fenerbahçe Parkı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar "Ali Koç istifa" yazılı pankart açarken birçok dövizle de istifa çağrısında bulundu.

Yoğun güvenlik önlemleri altında protesto gösterisi yapan Fenerbahçe taraftarı, başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyelerine de tepki gösterdi.

Taraftarlar, başkanlık için adaylığını açıklayacağı iddia edilen Hakan Bilal Kutlualp'e de destek tezahüratları yaptı.

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