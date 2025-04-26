Papa Franciscus son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenaze töreninden görüntüler

21 Nisan'da vefat eden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda yapılıyor. Papa’nın naaşı, tören alanına omuzlarda taşındı. Dünya liderlerinin de olduğu törene 200 bin kişinin katıldığı açıklandı. Törende Türkiye’yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil ediyor.

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için bugün Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze merasimi düzenleniyor.

Merasim, bugün Türkiye saatiyle 11.00 sıralarında başladı. Papa'nın tabutu, Aziz Petrus Bazilikası’ndan Aziz Petrus Meydanı'na getirildi. Tabutun meydana taşındığı sırada meydanda toplanan kalabalığın alkışladığı görüldü. Cenaze ayini, Kardinaller Koleji Dekanı olan İtalyan Kardinal Giovanni Battista Re tarafından gerçekleştirildi.

Battista Re, sözlerine başlarken, "(Papa'nın) bu dünyadan ebediyete göçüşünün ardından son günlerde şahit olduğumuz sevgi ifadeleri, bize Papa Francis'in zihinlere ve yüreklere ne kadar dokunduğunu anlatıyor" diye konuştu. Kardinal, Papa Francis'in "halkın arasında, herkes açık bir yüreği olan bir papa" sözleriyle tarif etti.

Türkiye'yi Kurtulmuş temsil ediyor

Törende Türkiye’yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil ederken, törene katılanlar arasında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Joe Biden, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi isimler de yer alıyor.

Vatikan'ın verdiği bilgiye göre, Papa’nın cenazesine 200 bin kişi katılıyor. Basına yansıyan bilgilere göre, sadece neredeyse tamamen dolu olan Aziz Petrus Meydanı'nda 40 bin kişi bulunuyor.

BBC’nin aktardığına göre, cenaze merasimi öncesinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, Papa’nın tabutunun bulunduğu Aziz Petrus Bazilikası’nı ziyaret etti. Trump, ardından bazilikadan ayrılarak dünya liderlerinin yanında yerini aldı.

İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Galler Prensi William da babası Kral 3’üncü Charles’ı temsilen katıldığı cenaze töreninde bazilikada Papa’nın tabutunun yanına geldi.

İngiltere’yi törende ayrıca Başbakan Keir Starmer temsil ediyor. Törene Ukrayna Devlet Başkanı Volodimi Zelenski de katılıyor.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump, cenaze marjında kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Açıklamada, iki liderin bugün İtalya'nın başkenti Roma'da kısa bir görüşme yaptığı belirtildi. Zelenski'nin sözcüsü Sergiy Nykyforov, basına yaptığı açıklamada, "Görüşme gerçekleşti ve halihazırda sona erdi" dedi. Beyaz Saray da iki liderin bir araya geldiğini açıkladı.

Papa'nın naaşı Roma'da defnedilecek

Papa Francis’in naaşı, vasiyeti üzerine Roma'da Azize Büyük Meryem Bazilikası'na (Santa Maria Maggiore) defnedilecek. Bu sabah Aziz Petrus Meydanı'ndaki cenaze ayini sonrasında Papa'nın naaşı buradan alınarak özel bir araçla yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Azize Büyük Meryem Bazilikası'na taşınacak.

Papa'nın naaşını taşıyacak cenaze aracının Vatikan'dan çıktıktan sonra sırasıyla; Vittorio Emanuele Caddesi, Venedik Meydanı, Kolezyum ve Merulana Caddesi üzerinden Azize Büyük Meryem Bazilikası'na ulaşması bekleniyor.

Vatikan Sözcüsü Bruni, Papa'nın naaşının, Azize Büyük Meryem Bazilikası'na defnedildikten sonra pazar günü halkın ziyaretine açılacağını kaydetti.

Törene kimler katılıyor?

Papa Franciscis'in cenaze törenine aralarında devlet, hükümet ve parlamento başkanlarının olduğu 130 yabancı delegasyonun katılması bekleniyordu.

Papa'nın cenaze törenine katılımı öngörülen liderler arasında; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İspanya Kralı 6'ncı Felipe, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de bulunuyordu.

Vatikan Sözcüsü Bruni'nin verdiği bilgiye göre, Papa Franciscus'un Arjantinli olması sebebiyle yabancı konuklar arasında ilk sırada Arjantin Devlet Başkanı Milei, onun yanında da Vatikan'ın komşusu İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella yer alıyor. Bu iki liderin ardından diğer liderler, Fransız alfabesine göre sıralanıyor.