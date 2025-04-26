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Galatasaray'da ayrılıklar yaşanacak! Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi

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Galatasaray'da ayrılıklar yaşanacak! Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi

Galatasaray'da, gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve transfer heyeti yaptığı toplantıda takımdan ayrılacak oyuncuları belirledi. Okan Buruk'un 'ayrılacaklar' listesinin başında bulunan futbolcu belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da ayrılıklar yaşanacak! Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi

Galatasaray'da yeni sezonun kadrosu yavaş yavaş kuruluyor. Şampiyonluk için büyük bir avantajı cebinde bulunduran sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezonun planlarını buna göre yapıyor.

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Galatasaray'da ayrılıklar yaşanacak! Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi

Mynet'te yer alan habere göre Okan Buruk'un forma şansı vermediği tüm oyuncularla yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli çalıştırıcı ile yaptığı toplantı sonrası isimleri belirledi.

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Galatasaray'da ayrılıklar yaşanacak! Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi

Galatasaray'da bu sezon istediği forma şansını bulamayan Kerem Demirbay, Okan Buruk'un "ayrılacaklar" listesinin en üst kısmında yer alıyor.

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Galatasaray'da ayrılıklar yaşanacak! Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi

Kariyerine Almanya'da devam etmek isteyen Kerem'in menajerine bu karar şimdiden bildirildi.

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