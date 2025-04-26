Galatasaray'da ayrılıklar yaşanacak! Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi
Galatasaray'da, gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve transfer heyeti yaptığı toplantıda takımdan ayrılacak oyuncuları belirledi. Okan Buruk'un 'ayrılacaklar' listesinin başında bulunan futbolcu belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'da yeni sezonun kadrosu yavaş yavaş kuruluyor. Şampiyonluk için büyük bir avantajı cebinde bulunduran sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezonun planlarını buna göre yapıyor.
Mynet'te yer alan habere göre Okan Buruk'un forma şansı vermediği tüm oyuncularla yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli çalıştırıcı ile yaptığı toplantı sonrası isimleri belirledi.
Galatasaray'da bu sezon istediği forma şansını bulamayan Kerem Demirbay, Okan Buruk'un "ayrılacaklar" listesinin en üst kısmında yer alıyor.
Kariyerine Almanya'da devam etmek isteyen Kerem'in menajerine bu karar şimdiden bildirildi.