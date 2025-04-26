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İstanbul'da hasar tespit çalışmalarında son durum! Bakan Murat Kurum paylaştı

İstanbul'da hasar tespit çalışmalarında son durum! Bakan Murat Kurum paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlatılan hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 8 bin 367 binayı incelediklerini bildirdi.

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Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız."

İstanbul'da hasar tespit çalışmalarında son durum! Bakan Murat Kurum paylaştı - Resim: 0

En çok ihbar gelen 5 ilçe

Bakan Kurum'un paylaşımında, en çok ihbar gelen 5 ilçe, "Bahçelievler 1171, Bağcılar 581, Esenler 995, Avcılar 495, Küçükçekmece ise 937" şeklinde sıralandı.

İstanbul'da hasar tespit çalışmalarında son durum! Bakan Murat Kurum paylaştı - Resim: 1

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